Guida TV Sky Cinema e NOW | Prendi il Volo Giovedi 5 Settembre 2024

(Di giovedì 5 settembre 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore., su SkyUno HD alle 21:15, "Ex - Amici come prima!", una commedia corale firmata da Carlo Vanzina con un cast stellare che include Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Il film intreccia diverse storie d'amore, tra ritorni di fiamma e relazioni clandestine, mescolando situazioni divertenti con colpi di scena sentimentali, ambientato tra architetti, avvocati e psicanalisti. Su SkyDue HD alle 21:15, "Hollywoodland" è un thriller basato su una storia vera, con protagonisti Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia.