Gatorwine cos’è il nuovo cocktail a base di Gatorade e vino rosso che spopola sui social | Non assomiglia a niente che abbia mai assaggiato

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dall’America arriva con furore (per chiudere l’estate citando un tormentone di Paola & Chiara) una nuova ennesima beffa al nostro orgoglio culinario italiano. Il, prodotto per eccellenza consumato tra aperitivi e cene, sta rivoluzionando il mercato americano. Suinell’ultimo periodo si sta facendo spazio una nuova bevanda dal nome “”, nient’altro che un mix tra le due bevande utilizzate:a buon mercato (meno di 12 dollari a bottiglia) e. Per quest’ultimo però, badate bene, viene indicato anche il gusto:Glacier Freeze. L’integratore azzurro per intenderci, zero zucchero, al sapore di agrumi e note di frutti di bosco. Un trend che vede la luce “grazie” al cuoco e youtuber Andrew Rea, conosciuto suicome Binging with Babish. “Nonchemai