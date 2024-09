Cina | Xi Paese collaborera’ con ONU per pace sviluppo dell’Africa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pechino, 05 set – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato che lae’ pronta a intensificare la cooperazione con le Nazioni Unite (ONU) per la, la stabilita’, loe la rivitalizzazione. Xi ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres, che si trova a Pechino per il Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 2024. Laattribuisce grande importanza allodelle sue relazioni con l’Africa e la sua cooperazione con questo continente non serve interessi egoistici, ha affermato Xi. “Ho proposto la visione della creazione di una comunita’ dal futuro condiviso per l’umanita’, con la speranza che i popoli di tutto il mondo, compresi quelli africani, possano godere di una vita migliore”, ha dichiarato il presidente cinese.