Ballando con le Stelle 19 un altro professionista fuori dal cast si sfoga sui social | Le motivazioni che mi sono state date…

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo Lucrezia Lando, unstorico volto dicon leè pronto a lasciare lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando del ballerino Simone Casula, che nella scorsa edizione del programma ha gareggiato in coppia con Rosanna Lambertucci. A comunicare il suo addio al programma è stato lo stesso ballerino, il quale ha anche spiegato che non si è tratta di una sua scelta, a differenza di Lucrezia, ma di non essere stato riconfermato neldei professionisti della trasmissione.