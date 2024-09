TikTok Shop e l’ascesa dei brand beauty | trend numeri e prodotti vincenti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Se virale nel mondo delvuoi andare, è suche devi stare, diceva una volta un saggio. Negli ultimi anni,si è affermata come la piattaforma preferita daidi bellezza per lanciare nuovie promuovere. Grazie all’influenza dei content creator più virali,è diventato un punto di riferimento per le tendenze, trasformandosi in un mercato in rapida crescita grazie al. Questa funzione, introdotta per favorire la vendita diretta dei, ha contribuito ad aumentare le vendite di molte aziende del settore. Tuttavia, non tutti ihanno accolto la novità con lo stesso entusiasmo. Alcuni considerano la piattaforma troppo caotica, temendo che la disinformazione possa influenzare negativamente i consumatori, mentre altri hanno colto al volo l’opportunità, ottenendo ottimi risultati.