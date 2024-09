Sicurezza 24 telecamere in città e nelle frazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Crescerà di oltre un terzo la dotazione di videosorveglianza attiva nelladel territorio di Sasso Marconi. Il Comune infatti si è appena aggiudicato un bando del Ministero dell’Interno per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Il progetto presentato dopo l’approvazione del consiglio comunale e dal comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, prevede il co-finanziamento governativo al 50 per cento (per un valore complessivo di 65mila euro) per l’acquisto di 24 nuovead alta definizione che, affiancandosi alle 50 già installate in diverse aree e nei punti di accesso della, garantiranno un monitoraggio sempre più capillare del territorio.