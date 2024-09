Rtl102 5 Power Hits Estate 2024 | ascolti tv alle stelle e primo in tendenza sui social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una notte di musica trasmessa in diretta in radiovisione per l’ottavo anno consecutivo, culminata con il trionfo del tormentone estivo Storie brevi di Annalisa e Tananai. I due cantanti sono stati premiati ieri sera all’Arena di Verona durante la grande festa dell’emittente radiofonica.5 che ha radunato sul palco tutti i protagonisti dell’: da Alfa ad Angelina Mango, da Mahmood ai Negramaro a Guè, con l’aggiunta di ospiti a sorpresa come Achille Lauro, Club Dogo, Ornella Vanoni e Piero Pelù.