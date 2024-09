Motocross delle Nazioni 2024 i convocati dell’Italia | c’è Guadagnini confermato Adamo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilè in programma a Matterley Basin, in Gran Bretagna, sabato 5 e domenica 6 ottobre: il commissario tecnico FMI, Thomas Traversini, ha diramato l’elenco deiper la manifestazione, componendo una squadra molto giovane, con un’età media di 22 anni. Nella MXGP l’Italia sarà rappresentata da Mattia, ormai completamente ristabilito dopo la frattura subita alla scapola sinistra, mentre nella MXOpen toccherà ad Andrea Bonacorsi, campione europeo MX250 nel 2023, difendere i colori azzurri, infine sarà presente per il terzo anno consecutivo Andrea, campione in carica nel Mondiale MX2. La riserva sarà Alberto Forato, tornato in pista a giugno in occasione del Campionato Italiano dopo uno stop di quasi quattro mesi a causa di un infortunio.