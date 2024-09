Maltempo Italia improvviso nubifragio con grandine e vento forte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le previsioni del tempo erano state chiare: rischio bombe d’acqua e gradinate. E così è stato. Come segnalato dal bollettino della Protezione Civile, attenzione massima su Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. “Ilinteresserà, da oggi e almeno fino a venerdì, in particolare, la Pianura Padana, Alpi e Prealpi, Veneto, Toscana, Lazio e Campania. Temperature in sensibile calo, soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna”, si legge nella nota. >> “Lui il nuovo fidanzato”. Cantante di successo e figlio vip, il gossip su Giulia Stabile scoppia nel cuore dei fan di entrambi: “Bellissimi” Un primo assaggio c’è stato poche ora fa, nel primo pomeriggio del 4 settembre. Racconta la Gazzetta di Parma come: “e violento temporale, con bombe d’acqua ed anche, oggi pomeriggio, nella Bassa.