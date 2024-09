Leoni da tastiera state attenti Ho spalle forti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ha denunciato di essere stato vittima sui social di insulti per il suo aspetto fisico l’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Michele Fioroni che qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram un post per annunciare il suo ritorno al lavoro dopo le ferie. Recandosi in ufficio in maglietta e calzoni corti, in "maniera non proprio istituzionale, una mise estiva" ha commentato ora lui stesso in un nuovo video. "prima di offendere,prima di insultare una persona per l’aspetto fisico" il suo invito. "Possiamo valutare l’opportunità o meno di quel post - ha affermato Michele Fioroni - ma quello su cui vorrei soffermarmi sono gli insulti, idache hanno criticato il mio aspetto fisico, invitandomi a mettermi a dieta e dandomi del panzone.