La Nuova Zelanda triplica la tassa d’ingresso | il costo sarà di 70 euro a persona Gli operatori furiosi | Intaccherà la nostra competitività

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un viaggio in? Da orapiùso. Questo perché il governo neozelandese ha deciso di aumentare le tariffeper i turisti. Si passerà così dai 35 dollari locali ai 100 (quasi 56) per un soggiorno nel paese oceanico. A questi vanno aggiunti anche i costi relativi all’autorizzazione Eta, necessaria per entrare in. La spesa totale, dunque, si aggirerà intorno ai 70e varrà solo per il visto. Paesaggi splendidi, flora e fauna spesso sconosciute per glipei, percorsi per gli amanti del trekking. Laè sempre stata una delle mete più attraenti per i turisti, anche se dal 2019 vige unadi 35 dollari neozelandesi (poco meno di 20).