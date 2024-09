Firenze apre Kleis Formazione | scuola per chi ha perso il lavoro o vuole cambiare vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 - Dai corsi di guida turistica e guida ambientale a quelli per addetti socio-sanitari passando per lezioni di web marketing, fino alla tattoo academy e percorsi gratuiti per disoccupati, per chi hail: ala nuova sede dell’agenzia, in via Giambologna 2R, un’accademia che rilascia qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Toscana e valide a livello europeo. L’inaugurazione si terrà giovedì 12 settembre alle 17.30 (ingresso libero) con l’opening della prima mostra del fotografo fiorentino Michele Campagni, dal titolo “Senza posa. Istantanee di un mondo in movimento”, un viaggio lungo quindici anni, dal 2009 al 2024, che racconta la bellezza e al contempo l'irrequietezza di una realtà in tras, dagli occhi ai sorrisi dellene che incontriamo quasi per caso nelle nostre vite.