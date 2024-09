Alien | Earth ecco il primo teaser trailer ufficiale della serie tv FX di Noah Hawley

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’uscita delle notizie sullatvdi FX è stata lenta sin dall’annuncio dello show, ma pare che il passaggio al piccolo schermo stia iniziando a prendere forma, con ildel progetto. Il franchise horror/fantascientifico è stato finora un’esclusiva del grande schermo, con gli Xenomorfi che sono apparsi in otto film, fino ad oggi, con: Romulus attualmente disponibile in sala. Iniziata nel 1979, condi Ridley Scott, e continuata fino al prequel,: Covenant, nel 2017, laha una lunga e ricca storia e il suo prossimo, grande passo sarà proprio il debutto televisivo, con lo show di(Fargo). Poco dopo aver acquisito la 20th Century Fox, nel 2019, Disney ha annunciato i piani per creare un nuovo capitolo del franchise cinematografico.