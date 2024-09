Abolirli tutti l' ultima sparata di Ilaria Salis | ecco quali carceri vuole chiudere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)il Beccaria e, soprattutto, "abolireper minori". L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, da quando ha fatto ritorno dall'Ungheria ed è approdata a Bruxelles, ha iniziato una crociata personale contro gli istituti di detenzione presenti nel nostro Paese. Pochi giorni fa, l'ex insegnante aveva fatto anche un blitz a sorpresa al carcere San Michele ad Alessandra (in Piemonte). E aveva postato un video sui suoi profili social nel quale denunciava le pessime condizioni in cui versavano i detenuti. "Un mondo oltre il carcere è più necessario che mai!", il messaggio postato da. "L'Istituto Penitenziario per Minori milanese (il Beccaria, ndr), come tanti altri, è infatti un vero disastro, pieno di criticità che si ripetono da anni e che non possono più essere ignorate", ha spiegatoin un lunghissimo tweet su X.