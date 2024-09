Tumori è attivo un percorso di Asl Toscana sud est per terapia nutrizionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 - C'è una correlazione fra alimentazione ee una dieta corretta è importante anche per chi si cura perché il rischio di malnutrizione è molto alto per i pazienti oncologici: l'unità operativa semplice dipartimentale nutrizione clinica dell'Aslsud est stima che circa il 20% dei malati non superi la malattia proprio per le gravi conseguenze della malnutrizione. Per questo motivo, spiega la stessa Asl, èunche vede in primis coinvolti la nutrizione clinica e la dietetica professionale. Gli ambulatori sono dislocati in quasi tutti i 13 presidi dell'Azienda sanitaria dellasud est e prevedono prestazioni sia dietetiche che di nutrizione clinica, erogate da dietisti, medici e biologi nutrizionisti. Le valutazioni e le prestazioni vengono erogate anche in regime di ricovero o a domicilio.