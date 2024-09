Settembre parole dal mondo | etimologia significato e origine del nono mese dell’anno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) L’estate è ormai giunta al suo termine, mentreche dà inizio alla stagione autunnale, ritorna. Ma perché, ilsi chiama così? Nello spazio dedicato alladaldelche introduce l’autunno., storia del primoautunnale WahooArt.comIldideve il suo nome alla sua originaria posizione all’interno del calendario romano. Il nome, infatti, deriva dal latino September – septem, “sette” – in quanto, anticamente, l’anno iniziava a marzo e nel calendario romano figurava come settimo. Così come luglio, chiamato Quintilis ovvero il quintocambiato poi in Julius, in onore di Giulio Cesare nato proprio in questo periodo; e allo stesso modo Augustus, inSextilis, successivamente così chiamato in onore dell’imperatore Augusto.