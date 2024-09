Osimhen ha preferito il Galatasaray al Chelsea pur di non abbassarsi lo stipendio Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024)hailalpur di nonlo) Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, riassume e commenta così l’epilogo del rapporto tra Victore il Napoli. Finisce nel campionato turco dopo aver sognato la Ligue 1 e la Premier, dopo aver accettato la corte degli arabi e accarezzato con forza l’idea di guadagnare 160 milioni in 4 anni. Giocherà l’Europa League, lui che si era rifiutato di restare al Napoli anche per non perdere la vetrina Champions, e ritroverà un vecchio compagno di squadra, Dries Mertens. Meglio così che restare da separato in casa Dall’altro lato, il Napoli, che a Natale scorso lo aveva coperto d’oro (contratto da 11 milioni per due anni) e messo una clausola sul cartellino di 130 milioni di euro. La potenziale cassaforte è diventata una prigione: nessuna offerta a quella cifra.