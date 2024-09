LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | già quattro azzurri in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 50 farfalla S6 maschile, Italia assente in questa gara. 10.08 Ami Omer Dadaon stravince la sua batteria in 2’52”30, facendo il vuoto: Roman Zhdanov è secondo in 3’04”80. Ciò significa che anche Beggiato entra in! 10.01 Piazzamenti confermati: Cristiani va vicino al successo in 2’59”47, a tre decimi dal messicano Camacho Ramirez, e mette al sicuro la qualificazione in. Beggiato quarto in 3’02”88. 9.59 Cristiani secondo e Beggiato quarto dopo i primi 100 metri. 9.55 Si torna con l’Italia protagonista: 200 stile libero S4, Federico Cristiani e Luigi Beggiato nella prima batteria. 9.54 Seconda batteria vinta dalla brasiliana Mariana Ribeiro in 1’10”80. 9.50 Dominio statunitense con Christie Raleigh-Crossley prima in 1’10”28, seconda Hanna Aspden in 1’12”74. 9.45 100 dorso S9 femminile ora, ma senza azzurre in gara. 9.