L’ex comandante delle Forze Armate di Kiev che vuole spodestare Zelensky E inizia da una biografia

(Di martedì 3 settembre 2024) Oraha un “nemico” in casa. Valery Zaluzhny èdiche ha fermato l’invasione russa, e che dopo uno scontro interno con l’attuale Presidente è stato rimosso dal suo incarico. Vero che a Zaluzhny sono stati tributati gli onori riservati agli eroi, ma la sua destituzione e l’incarico di ambasciatore a Londra sembravano averlo escluso dalle posizioni che contano nella gerarchia ucraina. In Inghilterra, come riporta Gianluca De Feo su Repubblica, il Generale ha tenuto un solo discorso sul significato della guerra moderna e poi si è chiuso nel silenzio. Qualcuno ha manifestato dubbi sulla sua salute, altri temevano che non godesse più di libertà di movimento. Ma ora Zaluzhny è tornato prepotentemente alla ribalta con la pubblicazione di unaintitolata: “Il generale di ferro. Lezioni di umanità“.