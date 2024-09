Il Sole come motore Ecco la nuova vela solare della Nasa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Lo spazio è ufficialmente il nuovo mare da navigare, grazie allache ha compiuto un significativo passo avanti nell’esplorazione spaziale con il lanciosua tecnologia didigenerazione. Il 24 aprile 2024, un razzo Electron di Rocket Lab ha portato nello spazio l’Advanced composite solar sail system (Acs3), segnando l’inizio di una missione che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla propulsione nello spazio. A distanza di quattro mesi dal lancio, la conferma del successo dell’Acs3 è arrivata. Laha comunicato il pieno successo del dispiegamento, avvenuto il 29 agosto 2024. Questo traguardo non solo rappresenta una conferma delle capacitàtecnologia, ma apre anche nuove possibilità per le future missioni spaziali.