Il regista Mario Chiavalin sul Red Carpet del Festival del Cinema

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilsul Reddeldelpremiato alla XI Edizione dello Starlight InternationalAward durante la 81ª Mostra deldi Venezia Ilè stato insignito di un prestigioso riconoscimento alla XI Edizione dello Starlight InternationalAward, in occasione della 81ª Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, per il suo docufilm “La Loggia Occulta: Democrazia a rischio”. Questo lavoro, attraverso le voci dei protagonisti dell’epoca, offre una riflessione profonda su eventi che hanno segnato indelebilmente la storia italiana, invitando il pubblico a comprendere meglio il passato per guardare al futuro con maggiore consapevolezza.