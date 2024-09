Hanno ucciso l’Uomo Ragno la serie sugli 883 arriva in tv | quando dove trailer e numero di episodi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 3 settembre 2024) Dai banchi di scuola alle hit chefatto ballare milioni di generazioni. È stato pubblicato ilufficiale di ‘– La Leggendaria Storia degli 883‘ che racconta come Max Pezzali e Mauro Repettoformato il duo musicale. Vediamo insiemeandrà in onda e quanticompongono la. “”:diin tv Saranno Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli a interpretare rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto in ‘– La Leggendaria Storia degli 883‘. LaSky Original di Sydney Sibilia verrà trasmessa in esclusiva su Sky, e in streaming su Now, a partire dall’11 ottobre 2024. In totale saranno 8 gliche verranno trasmessi ogni venerdì in prima serata su Sky(oltre a essere ovviamente disponibili on demand – anche in 4K HDR).