Caso Sangiuliano-Boccia Paolo Mieli | Lei è una pompeiana esperta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Continua a far discutere ilpolitico che vede protagonisti Gennaroe Maria Rosaria. Il ministro della Cultura del governo Meloni è accusato di aver pagato con soldi pubblici spese e spostamenti insieme alla sua presunta amante. Circostanza negata però con forza dal ministro. A rinfocolare la polemica già rovente ci pensa però. Ospite del collega Luca Telese a In Onda, il giornalista si permette di fare una battuta molto pesante sulla. E i social esplodono di nuovo.Leggi anche:, Meloni difende. Ma arriva la smentita: “Pinocchio” Secondosi tratta di una vicenda ormai “chiusa perchéha assicurato alla presidente del Consiglio che non un soldo pubblico è stato speso per questa sua accompagnatrice. E quindi immagino che debba avere in tasca le ricevute.