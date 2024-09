A Latina dopo gli sgomberi i senzatetto tornano in centro | tensione e scontri coi residenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) La convivenza nell’area dell’ex Villaggio Trieste, a, continua a essere caratterizzata da un clima dicrescente trae stranieri che bivaccano nei giardini tra via Virgilio, via Cicerone e via Ezio. Nonostante l’operazione antidegrado condotta dalla Polizia Locale dieci giorni fa, che ha allontanato ida piazzale Trieste, il problema persiste, con alcuni extracomunitari che si sono semplicemente spostati nel parco opposto alle case popolari. Rissa domenicale e intervento delle forze dell’ordine Domenica sera la situazione è degenerata, con uno scontro trae stranieri che ha richiesto l’intervento delle forze di polizia. Pattuglie dei Carabinieri e della Polizia sono intervenute due volte in piazzale Alcide De Gasperi per sedare una lite animata, che successivamente si è trasformata in una vera e propria rissa.