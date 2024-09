Vanja Vlahovic l’Atalanta ha in casa il centravanti di riserva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo, 2 settembre 2024 –potrebbe avere il vice Retegui già in. è Già pronto e si chiama. Nel mercato estivo la Dea aveva sondato i vari campionati esteri alla ricerca di ungiovane e futuribile, con margini di crescita, per la panchina, senza pretese di minutaggio, per fare da vice di Scamacca, prima del suo grave infortunio al ginocchio, e poi da agosto inoltrato di Retegui. Alla fine, complice la lunga trattativa per la cessione di El Bilal Toure’ allo Stoccarda, non è arrivato nessuno in quel ruolo. L’attacco nerazzurro lo scorso anno era formato da cinque giocatori (nel girone di andata c’era Muriel, da gennaio Toure’), quest’anno sono quattro - Retegui, Lookman, De Ketelaere e Zaniolo - in attesa del rientro a febbraio di Scamacca.