UFFICIALE – Smalling dopo le voci sull’Inter va in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’era chi parlava dicome possibile obiettivo dell’Inter, ma poi il difensore era rimasto alla Roma. Non per molto: stasera i giallorossi hanno definito la cessione in. EX OBIETTIVO –l’acquisto di Mario Hermoso,nella serata di oggi, per la Roma c’era da piazzare Chris. In panchina nelle prime tre giornate di Serie A, il difensore inglese era necessariamente in uscita. Tanto che nell’ultimo periodo si era parlato dell’Inter, una voce evidentemente priva di fondamento. Oggi, nell’ultimo giorno di apertura del mercato in, i giallorossi sono riusciti a cederlo., il comunicato con la cessione da parte della Roma LA VENDITA – “L’AS Roma comunica di aver ceduto Chrisall’Al Fayha, a titolo definitivo.