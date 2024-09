Strage di Paderno Dugnano la confessione del 17enne | Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un altro terribile delitto ha funestato quest’estate italiana: ladi, nel milanese, dove untra sabato e domenica scorsa ha sterminato lacomposta dal fratellino di 12 anni e dai genitori F. C. di 51 anni e D. A. di 49. La prima versione In un primo momento ilavrebbe fornito una versione che non ha convinto gli inquirenti. Il ragazzo avrebbe raccontato di aver visto il padre colpire a morte con un coltello il fratellino e la madre. A quel punto, secondo il suo racconto, avrebbe raccolto il coltello da terra per vendicarsi e uccidere il padre. Versione che sin da subito, però, ha insospettito gli investigatori, anche perché suldel ragazzino non sarebbe stato trovato alcun segno di lotta né di colluttazione.