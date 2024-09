Se l' estremismo vuole mettere a tacere la scienza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mentre a Barletta presentava il suo ultimo libro, scritto con Paola Arosio e dedicato al problema della resistenza agli antibiotici nei batteri, a Fabrizio Pregliasco è stata rivolta dalla conduttrice una domanda sullo stato dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Mentre presentava con calma dei semplici dati di fatto, relativi all’incremento delle infezioni che tutti hanno sotto gli occhi e mentre discuteva con pacatezza e senza nessun allarmismo della cosa, un vigliacco dal pubblico ha scagliato una pietra sul palco, senza ferire – per scelta o per caso non è importante – né Pregliasco né la conduttrice. Quel sasso tirato contro uno scienziato è però un simbolo profondo e violento del tempo in cui ci troviamo a vivere.