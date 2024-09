Prezzo del cappuccino alle stelle | in tre anni +14%

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Impennata per ildel. Dopo il caro-caffè ecco che arrivano altri dati allarmanti per i 5,5 milioni di italiani che ogni giorno fanno colazione al bar. In treilè aumentato del 14%, superando di molto i due euro a tazza in alcune città. Come per l’espresso il motivo principale dei rincari è l’aumento vertiginoso del costo della materia prima, spinta da siccità e produzione quindi limitata. Oggi il costo medio di un(dati Assoutenti) è di 1,59 euro. Nel 2021 era 1,39 euro. Tra le città più care in vetta c’è Bolzano (2,17 euro, ma diversi casi anche di 2,50 euro) e a seguire Palermo (1,87 euro) e Trieste (1,80 euro). L’incremento maggiore lo registrano Pescara (+28,1% in tre, da 1,28 euro a 1,64 euro), Napoli (+27,5%) e Bolzano (+24%).