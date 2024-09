Paralimpiadi di Parigi 2024 Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo | Sono rinato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Uno straordinarioladinei 100 rana della categoria SB4 alledi. Tra le corsie della Defense Arena della capitale francese, Bortuzzo è giunto terzo in 1’42?52. Oro all’atleta neutrale Dmitrii Cherniaev (1’32?20), argento al greco Antonios Tsapatakis (1’36?16). Bortuzzo aveva chiuso al 4° posto le batterie. “È un’emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente prima, non me lo aspettavo. non so che dire, è bellissimo” il racconto di Bortuzzo ai microfoni di Raisport. “Nell’ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui, è bellissimo – ha aggiunto l’azzurro – Per me è come un oro. È già tanto essere qua, unapoi. Lo devo soprattutto al mio allenatore,state tante le volte che ho pensato di mollare”.