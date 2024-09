Lega Serie A Cagliari-Napoli il 15 Settembre alle 18 00

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) LaA ha reso noto il programma degli anticipi e posticipi della quarta giornata, con date, orari e programmazione tv. Ilgiocherà adomenica 152024ore 18:00. La squadra di Conte, dopo il doppio successo casalingo, si ritrova ad un punto dal vertice. Dopo la pausata agli impegni delle nazionali, che vedrà parecchi calciatori lontano da Castelvolturno, il tecnico salentino si augura di avere tutta la sua rosa a disposizione ed in ottime condizioni. Di sicuro potrà seguire da vicino il suo bomber. Lukaku ha deciso di non rispondere alla convocazione del Belgio. Vuole dare il massimo per poter essere utile alla causa del suo mentore. Anche Neres farà compagnia al belga. Il brasiliano ha più che ben figurato nei minuti disputati contro il Bologna e il Parma.