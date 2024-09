Festa dell’Unità a Bologna | arriva Schlein E il 14 sale sul palco il campo largo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – One woman show stasera per la segretaria del Pd Elly. La leader dem sarà alle 21 alla, accolta da tutto lo stato maggiore del Pd, dalla segretaria di, Federica Mazzoni, al leader regionale del partito Luigi Tosiani, al sindaco Matteo Lepore. L’intervento di, in sala Giacomo Matteotti, ’Costruiamo l’alternativa per l’Italia’, toccherà diversi temi nazionali per poire a parlare di Regionali e, quindi, della sfida in Emilia-Romagna. "L’incontro con la nostra segretaria è una delle serate più importanti della nostra. Da qui lanceremo la battaglia contro questa destra per costruire, dae dall’Emilia-Romagna, l’alternativa a questo governo", dice Mazzoni che accompagnerànel consueto tour delle cucine con il saluto ai volontari della kermesse Pd.