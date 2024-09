Ciclismo | irresistibile l' inglese Mein Nel giro del Valdarno a Figline

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Un’autentica moto il venticinquenneThomasdella Project 1 sulle strade deldove si è imposto per distacco con una fuga di 50 km, 24 ore dopo la sua vittoria nel Gp Cuoio e Pelli a Santa Croce sull’Arno. Ma il 46°delè iniziato con un minuto di silenzio nel ricordo del ventunenne abruzzese Simone Roganti morto durante lo scorso fine settimana a seguito di un improvviso malore. Correva in questa annata nella stessa squadra, la MG Kvis Colors For Peace alla quale apparteneva l’Ben Granger vincitore della gara dinel 2023. Il vincitore dell’edizione n. 46 è ancora un britannico in splendide condizioni di forma, al terzo successo nel 2024 in quanto prima delle due classiche nazionali vinte in Toscana si era imposto in una gara in Belgio.