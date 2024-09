America' s Cup tra storia e curiosità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le migliori barche del mondo arrivano nel mediterraneo per contendersi la prestigiosa’s Cup.di un trofeo e delle imbarcazioni italiane che hanno provato a vincerlo. Con perdonabile approssimazione, l’’s Cup si potrebbe definire Formula 1 dei mari. Non fosse che sarebbe più giusto il contrario: la mitica gara tra barche a vela - due, chi detiene il titolo, Defender, e la sfidante, Challenger-, si tenne la prima volta nel 1851, in acque britanniche, quando il motore a scoppio era di là da venire, figuriamoci la Formula 1.