Al via la prima puntata di Octopus il nuovo talk show di Gold TV

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024– Debutta suTV “”, ilideato e condotto da Francesco Pasquali e dalla Dottoressa Sara Matteucci, volto noto e apprezzato del panorama televisivo. Il programma andrà in onda ogni lunedì alle ore 19.00, offrendo ai telespettatori un approfondimento settimanale su temi di attualità, economia e politica, con ospiti di rilievo del panorama nazionale. Francesco Pasquali, con la sua esperienza maturata sia in ambito politico che imprenditoriale, guiderà le discussioni in studio, creando un dialogo dinamico volto a esplorare le questioni più attuali e complesse. “Stimoleremo dibattiti costruttivi così da rendere “” un appuntamento imperdibile per chi cerca un’analisi approfondita e originale dei fatti – afferma l’ideatore del programma Francesco Pasquali – rivolgendoci soprattutto alle imprese e al mondo del lavoro”.