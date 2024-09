Sprofondo rossonero tanti proclami e pochi fatti | il Milan al momento è senza identità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ildi queste prime tre giornate ha dato l’impressione di essere tutto fuorché una squadra competitiva. Due punti in tre partite preoccupano, ma bisogna andare oltre i risultati. E ilnon è né carne e né pesce al: non c’è il dominio e il possesso sbandierato ad inizio anno, nelin cui si prova a pressare forte dietro si aprono le voragini. Anche difendendo bassi le squadre avversarie riescono a creare grandi occasioni con facilità. Paulo Fonseca non è ancora venuto a capo di una situazione che comincia a farsi preoccupante. E le scelte di ieri sembrano andare in questa direzione: un segnale forte, ma anche un tentativo di riuscire a trovare un equilibrio che per ora non c’è. I rossoneri hanno preso sei gol in tre partite, ma soprattutto concedono almeno quattro-cinque grandi occasioni a partita ai propri avversari.