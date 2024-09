Risultati Serie A | la Roma frena la Juventus poker di squadre davanti c’è un’insospettabile | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2024) Con idie Udinese-Como si chiude il programma della terza giornata diA. Dopo due 3-0 consecutivi rifilati a Como e Verona, latoglie il piede dall’acceleratore e lo mette sul freno. Laferma i bianconeri su uno 0-0 un po’ scialbo, con un tiro in porta per parte, poche emozioni e la sensazione che le duenon siano riuscite ad affondare il colpo. Pareggio che va bene alla, ancora senza vittorie, ma che arriva alla sosta con un buon punto ottenuto contro la quotatissima. Starà a De Rossi cercare la quadra migliore inserendo i nuovi innesti, migliorando l’uscita del pallone e, soprattutto, trovando il modo di innescare Dovbyk in un attacco che, senza Dybala, vive di intermittenze. Lafa un piccolo passo indietro. Thiago Motta convoca tutti i nuovi ma si affida a chi già in passato gli ha dato soddisfazioni.