Le Foto – L’arte e la bellezza protagoniste a Sezze durante la Notte Bianca con la sfilata a Ferro di cavallo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 1 settembre 2024)di Moda e Acconciature Ladi, tenutasi tra il 31 agosto e il 1° settembre, ha visto una serie di iniziative entusiasmanti, tra cui unadi moda e acconciature che ha catturato l’attenzione del pubblico. L’evento, organizzato dalla boutique Susy, specializzata in parrucchiere uomo-donna ed estetica, si è svolto presso la suggestiva scalinata dididi Moda e Acconciature: Un Evento da Ricordaredellasono state 10 ragazze e signore di varie età di, accompagnate da 10 bambine. La serata è iniziata con le bambine, seguite da una dimostrazione di taglio di capelli eseguito in diretta su una signora. Le ragazze hanno poi sfilato in abiti da giorno e successivamente in eleganti abiti da sera.