La più grande scarpa da tennis di Nike è finalmente tornata

(Di domenica 1 settembre 2024) Non si sale sul trono dei designer di sneaker per merito di un solo paio di Air Jordan. Sebbene Tinker Hatfield, da sempre mente creativa di, avrà probabilmente un paio di Air Jordan 3 impresse sulla lapide, la sua influenza nel settore non si limita a un solo paio di scarpe. Dalle calzature da basket a quelle da corsa, fino alle trainer da allenamento, Hatfield ha realizzato ogni genere di sneaker. Oggi uno dei suoi modelli più amati, famoso nel mondo del, viene riproposto per la prima volta dal 2019. Uscita il 30 agosto nell'iconica colorazione Hot Lava, la Air Tech Challenge 2 di Hatfield è ladadefinitiva degli anni '90, resa famosa dalla leggenda Andre Agassi.