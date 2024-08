Hermoso da obiettivo Inter a rivale | accordo in Serie A da svincolato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024)poteva giocare con l’, invece lo farà contro. Il difensore spagnolo,da due mesi dopo la scadenza del contratto con l’Atlético Madrid, arriva inA lo stesso. IL TRASFERIMENTO – Prima l’e poi il Napoli hanno cercato di prendere Mario. Il difensore spagnolo, classe ’95, eradallo scorso 30 giugno quando gli era scaduto il contratto con l’Atlético Madrid. Non si è arrivati a un, con la pista dell’Arabia Saudita che sembrava essere quella giusta. Invece, alla fine,giocherà proprio inA e sarà a disposizione dopo la sosta per le nazionali.raggiunto: nientema arriva in– Come annuncia Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è fatta per il trasferimento a parametro zero alla Roma.