Gli avversari Mignani ha tutti a disposizione Bastoni ritorna nel suo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Il tecnico del Cesena Michele, ieri in conferenza stampa, ha messo in guardia i suoi uomini dalle insidie del match del ‘Picco’: "Giocheremo contro una squadra forte che, di fronte al suo pubblico, avrà voglia di vincere. Lo Spezia ha valori importanti nei singoli, nella guida tecnica e nel collettivo. Trattandosi di un complesso con una fisicità importante ci attenderà una gara all’insegna della corsa e del sacrificio. Sarà una classica partita di Serie B". L’allenatore dei romagnoli potrà disporre dell’intera rosa, con la sola eccezione di Saber: "Abbiamo, dobbiamo solo capire il minutaggio che i singoli hanno nelle gambe. Per me non esistono titolari o riserve, ma un gruppo. Sta a me cercare di capire i momenti migliori di un giocatore".