È morto Fabrizio Longo per un incidente sull’Adamello chi era il direttore di Audi Italia

(Di domenica 1 settembre 2024)didal 2013, ci ha lasciati sabato 31 agosto alle 13 circa mentre seguiva la sua passione per la montagna. È caduto da una ferrata posta a 3.000 metri a Cima Payer, fra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana. La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l’alpinista precipitare. La centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della stazione di Pinzolo del Soccorso alpino si sono portati in piazzola per dare eventuale supporto. Dopo aver effettuato un breve sorvolo, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato l’uomo, non cosciente, a 200 metri sotto la cima.