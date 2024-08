Martha Louise di Norvegia sposa lo sciamano Durek Verrett quello che sappiamo del Royal Wedding più strano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 31 agosto 2024) Laè pronta per uno degli eventi più attesi dell’anno: il matrimonio Reale tra la Principessa, sorella maggiore del principe ereditario Haakon, e, un notostatunitense. Queste nozze non sono solo l’unione tra due persone, ma rappresentano anche unoincontro tra due mondi,della più antica nobiltà europea edella spiritualità alternativa, incarnata da. Il fidanzamento e l’amore dichiarato pubblicamente La storia d’amore tra, 52 anni, e, 49 anni, è stata resa pubblica nel maggio 2019, suscitando un grande interesse mediatico., già madre di tre figlie nate dal suo precedente matrimonio con il defunto scrittore Ari Behn, ha trovato inun partner che ha definito come qualcuno che “la vede e riconosce il suo potenziale più alto”.