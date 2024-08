Manto erboso e illuminazione così rinascerà il Parco del Reno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) L’amministrazione comunale di Cento ha dato avvio alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dei campi sportivi di "del" e Corpo. Da tempo, soprattutto la Centese Calcio, lamentava lo stato degradato dell’area deldeled ora con questo documento, la municipalità mette mano alla questione. "Sono contento perché è sempre più concreto l’avvio di questo cantiere attesissimo. Sembrava una chimera ma ci siamo arrivati – dice il vicesindaco Vito Salatiello - In realtà tutto si è sviluppato in tempi abbastanza rapidi. Un cantiere finanziato solo qualche mese fa che però è andato in lungo perchè chiaramente abbiamo dovuto acquisire tutti i pareri necessari, dal Servizio tecnico di bacino, Regione, Coni.