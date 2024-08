Louis Vuitton Cup Luna Rossa firma due vittorie da sballo | American Magic e Ineos ko si rivede NZ

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) A Barcellona sono andate in scena cinque regate valide per laCup, ovvero il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si è regatato con vento abbastanza leggero tra gli otto e i dieci nodi, che ha però costretto a qualche slittamento temporale delle varie prove e che ha portato alla cancellazione della sfida conclusiva tra New Zealand e Alinghi (rinviata a domani).ha aperto il pomeriggio con una spettacolare vittoria contronella sfida più attesa del pomeriggio, ovvero quella tra gli equipaggi più quotati alla vigilia per contendersi il trofeo degli sfidanti. Il sodalizio italiano ha diversificato la partenza rispetto agli avversari ed è andata a prendere il lato destro del campo di regata, scivolando indietro di 150 metri.