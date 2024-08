LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | grandissima vittoria di Luna Rossa su American Magic!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Nella prima fase la regata è stata bellissima, con sorpassi e controsorpassi. Poiha preso il largo. 14.46aveva perso la partenza, poi dopo una brutta virata si era ritrovata dietro di 130 metri. Successivamente ha guadagnato costantemente susia di bolina sia di poppa, consolidando il sorpasso poco dopo la metà della regata! 14.45chiude a 24 secondi. 14.45 VINCE! Questa è una! 14.44ormai in dirittura d’arrivo, è fatta! 14.44 330 METRI DI VANTAGGIO! Vola! Col vento in poppa! 14.44tocca i 40 nodi in questa fase. 14.43 250 metri di vantaggio per, che adesso deve amministrare e marcare gli avversari. 14.43 Adesso l’ultimo lato di poppa! 14.