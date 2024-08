I Leoni Di Sicilia Ultima Puntata | Vincenzo Rimane Da Solo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 31 agosto 2024) Idicostringe Ignazio a sposarsi con una baronessa e si scontra con le due figlie femmine. Alla fine, il potente Florioda! Idiprosegue e, nel corso dell’ultimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno tutte le difficoltà die i problemi familiari che lo riguarderanno. Il suo rapporto con la moglie e con i figli diventerà sempre più difficile fino all’epilogo tutt’altro che positivo per Florio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Idi: dove eravamo rimasti?e Giulia non riescono a sposarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Giulia si allontana da Palermo, mentrein città per gli affari. Tutte le navi vengono sequestrate, mentre Giulia dà poi alla luce il primo figlio maschio, Ignazio.