Torna il Torrino d’Oro In duemila sotto le stelle Premiati i big di sport giornalismo e solidarietà

(Di venerdì 30 agosto 2024) La direttrice de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Qn Agnese Pini, l’oro olimpico di volley femminile e opposta della Savino Del Bene Volley Ekaterina Antropova, il giornalista de La7 Corrado Formigli, l’Asp Montedomini, il Teatro di Cestello, la Compagnia dei Babbo Natle e l’azienda sandifredianina Allegri&Allegri. Sono questi idell’edizione 2024 del, il tradizionale evento che ogni anno raduna in piazza del Cestello quasipersone per una cenalee la consegna dei premi: la cerimonia si terrà infatti il 5 settembre in occasione della ventiduesima edizione di ‘San Frediano a cenà. Gli organizzatori sono l’associazione Rondinella delattraverso il comitato festeggiamenti San Frediano: 1800 i commensali previsti per questa edizione.