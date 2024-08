Tomatina la battaglia di pomodori spagnola dove si lancia il cibo che contiene un messaggio sbagliato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 30 agosto 2024) Buñol, a una quarantina di chilometri da Valencia, anche quest’anno ha dato spettacolo con la sua, ladidivenuta un’attrazione internazionale, celebrata ogni anno l’ultimo mercoledì di agosto. Lo svolgimento è semplice: migliaia di persone si riuniscono in strada perrsiben maturi (e coltivati appositamente per la festa) fino a ricoprirsi interamente di succo. Tutta colpa di un incidente Ricorda un po’ ladelle arance di Ivrea durante il Carnevale, con la differenza però che il rituale piemontese è solo per gruppi organizzati, mentre laè aperta a tutti. Una tradizione folcloristica nata per un incidente avvenuto nel 1945: durante una festa, un gruppo di ragazzi prese deida una bancarella e cominciò arli in mezzo alla processione in uno slancio di entusiasmo.