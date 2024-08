Tfr nel fondo pensione | perché conviene e quanto può aumentare l’assegno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Lega ha proposto di rendere obbligatoria l’assegnazione di parte del Tfr, il trattamento di fine rapporto, a unper integrareprevidenziale. Si tratta di una possibilità già esistente ma che pochi sfruttano, per varie ragioni legate anche a come si è evoluto il mercato del lavoro negli ultimi decenni. Questa proposta vuole contrastare il calo del valore delle pensioni che nei prossimi anni inizierà a manifestarsi a causa della fine del regime retributivo e all’affermarsi, nella quasi totalità dei casi, di quello contributivo. Le pensioni integrative sono un’opzione perprevidenziale e mantenere un buono stile di vita, ma rinunciare a parte del Tfr può essere difficile per alcuni lavoratori.